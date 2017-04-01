С 1991 года из Украины в офшоры выведено $148 миллиардов – СМИ

За период с 1991 года и по сегодняшний день, по разным оценкам, из Украины в офшоры выведен капитал на сумму в 148 млрд долларов.

Об этом сообщила ведущий научный сотрудник ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины» Инна Шовкун в своей статье в газете «Зеркало недели».

По ее словам, реформирование фискальной системы, нацеленное на деофшоризацию и детенизацию бизнеса, может стать одним из источников привлечения средств для промышленного развития Украины.

«По разным оценкам, начиная с 1991 года из Украины в офшоры выведен капитал на сумму 148 млрд долларов. Не все эти богатства выводились из страны коррупционной клептократической властью. Бизнес использует офшоры для легального снижения налоговой нагрузки, уменьшения рисков (например, таких, как потеря средств в обанкротившихся банках, рейдерские захваты), упрощения судебной защиты своих интересов от необоснованных требований налоговиков)», - говорится в статье.

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Шовкун отмечает, что создание в Украине благоприятных фискальных условий будет способствовать возвращению в страну капиталов в виде прямых иностранных инвестиций и кредитов.

«Даже сейчас средства из офшоров играют важную роль в промышленных инвестициях. В частности, доля Кипра в прямых иностранных инвестициях, накопленных в промышленности Украины, составляла 19,3%, или 2,6 млрд долларов (на 1 октября 2016 года), Нидерландов - 12,8%, или 1,7 млрд долларов. Средства поступают из офшоров в экономику также в форме долгового финансирования», - подчеркнула эксперт.

Она констатирует, что сейчас в теневом секторе экономики вращаются средства, составляющие приблизительно 35-40% объема официального ВВП.

«Привлечь к развитию экономики страны капиталы из теневого оборота офшоров позволило бы давно ожидаемое внедрение налоговых и таможенных инвестиционных стимулов для новых промышленных производств с помощью механизма индустриальных парков», - заключает автор.