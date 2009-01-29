Публикация ”тайного доклада” - провокация

Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности расценивает как провокацию "факт публикации" в прессе письма министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО о том, что Украина в настоящее время переживает наибольший с 1994 года кризис. Об этом заявил руководитель Центра Александр ДАНИЛЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, о том, что это провокация, свидетельствует даже стиль письма, который не соответствует стилю официальных докладных.

Как сообщал УНИАН, 27 января одно из интернет-изданий обнародовало якобы письмо В.ПИНЗЕНИКА к Ю.ТИМОШЕНКО, датированное 6 января 2009 года. Материалы, изложенные в нем, свидетельствуют о том, что Украина в настоящее время переживает наибольший с 1994 года кризис.

Пресс-службы Министерства финансов и Кабинета Министров Украины обратились к средствам массовой информации с просьбой снять материалы относительно «секретной докладной» и воздержаться от провокационных публикаций на эту тему.