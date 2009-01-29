Бизнес обратился к Луценко с требованием

Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности обратился к министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО с требованием немедленно отреагировать на незаконные действия коллекторов в отношении предпринимателей.

Об этом заявил руководитель Центра Александр ДАНИЛЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, начиная с ноября прошлого года, в Центр начали поступать жалобы предпринимателей на действия коллекторов. В январе 2009 года Центр зафиксировал более 150 таких обращений.

А.ДАНИЛЮК сообщил, что Центр предлагает открыть отдельную "горячую линию" при МВД для оперативного реагирования на подобные случаи. Кроме того, по словам А.ДАНИЛЮКА, Центр требует провести дознания по всем фактам незаконных действий коллекторов в отношении предпринимателей и по фактам преступлений возбудить уголовные дела.

«Мы требуем создать специализированный общественный орган в Министерстве внутренних дел Украины, который бы отслеживал, надлежащим ли образом действуют правоохранительные органы», – отметил он.

По мнению представителей Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности, незаконные действия коллекторов, привлеченных банками, могут уничтожить средний класс в Украине.

По словам эксперта Центра Андрея БОНДАРЕНКО, также Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности выступает за предоставление государственной финансовой помощи предприятиям, у которых возникли временные трудности с возвратом кредитов. «Мы выступаем за введение моратория на усиление налогового давления, за прекращение валютных спекуляций и злоупотреблений с валютными кредитами, немедленное уменьшение расходов на содержание государственных органов власти и органов местного самоуправления», – сказал он.