Генпрокурор Луценко безвозмездно пользуется домом под Киевом площадью почти в тысячу квадратных метров - декларация

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в 2016 году получил 413 тысяч 296 гривень заработной платы. Соответствующая информация есть в электронной декларации генпрокурора за 2016 год, опубликованном на сайте Единого государственного реестра деклараций.

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Из этой суммы 362 тыс. 204 грн составляет заработная плата в Генпрокуратуре, 51 тыс. 092 грн - зарплата в Верховной Раде. Кроме того, он получил 86 тыс. 936 грн на командировку в Генпрокуратуре, 5380 грн - на командировки в ВР, а также 37 тыс. 216 грн компенсации на ведение депутатской деятельности.

Его супруга, народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко получила в Верховной Раде 146,581 тыс. грн зарплаты, 169,871 тыс. грн компенсации на ведение депутатской деятельности, 26,136 тыс. грн компенсации за проезд и 79,6 тыс. грн на командировку за границу. Кроме того, супруга генпрокурора получила бонусы от компании «Автомобильный дом Украина-Мерс» в размере 3787 грн, а также 569,387 тыс. грн дохода от предоставления имущества в аренду.

Также Юрий и Ирина Луценко получили 733,133 тыс. грн дохода от отчуждения недвижимого имущества.

Кроме того, супруги задекларировали подарок в неденежной форме от сына Александра Луценко на сумму 132 585 грн. Супруга Луценко получила от Александра Луценко еще один подарок на сумму 97 тыс. грн.

Согласно декларации, генпрокурор не владеет никаким недвижимым имуществом. В безвозмездном пользовании Юрия Луценко находится жилой дом площадью 859 кв. м в селе Стоянка Киево-Святошинского района Киевской области, земельный участок площадью 2475 кв. м, а также гараж площадью 80 кв. м в том же селе.

Согласно декларации, супруга генпрокурора владеет квартирами в Киеве площадью 181 кв. м и 92,2 кв. м, соответственно. Также она является собственником дома площадью 203,9 кв. м и земельного участка площадью 775 кв. м в г. Дубно (Ривненская область).

Кроме того, супруга генпрокурора владеет автомобилем Mercedes-Benz GL 500 2014 года выпуска, Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска, которая считается в угоне.

Юрий Луценко имеет право пользования служебным автомобилем Генпрокуратуры Toyota Camry 2013 года выпуска.

Кроме того, Луценко задекларировал коллекцию книг периода конца ХІХ - начала ХХ веков, часы Ulysse Nardin, деревянные книжные шкафы.

Супруга Луценко владеет коллекцией картин современных украинских художников периода 2006-2011 годов, сумкой Dior, часами Breguet, несколькими ювелирными наборами из драгоценного металла и камней, сумкой Chanel.

Генпрокурор хранит на счетах в банке 796,95 тыс. грн, 1 евро и 4,723 тыс. долл., а его супруга - более 842,2 тыс. грн, 1131 евро., 1,6 млн 71 грн и 1983 долл. Также супруги имеют наличными 325 тыс. грн, 300 тыс. долл. и 60 тыс. евро.

Как сообщал УНИАН, Луценко в 2015 году получил 76,405 тыс. грн дохода.