Парубий за 2016 год получил 168 тысяч компенсации за съем номера в отеле - декларация

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий задекларировал 537,47 тыс. грн доходов за 2016 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Согласно данным декларации Парубия за 2016 год, зарплата председателя ВР, полученная по основному месту работы, составила 188,423 тыс. грн. Также он получил возмещение затрат, связанных с выполнением депутатских полномочий, компенсацию гостиничного номера и страховые выплаты на общую сумму почти 349 тыс. грн. Из них 168 тысяч - компенсация стоимости гостиничного номера согласно части первой статьи 35 и части четвертой статьи 32 Закона Украины О статусе народного депутата Украины.

Также Парубий указал в декларации зарплату супруги Ульяны в Львовском национальном университете имени Ивана Франко, которая за 2016 год составила 17,888 тыс. грн.

Кроме того, председатель ВР задекларировал 280 тыс. грн и 28,5 тыс. долларов наличных денежных средств.

Согласно декларации, он владеет автомобилем Suzuki SX4 2013 года выпуска, стоимость которого составляет 143,9 тыс. грн. В собственности супруги находится Peugeot 508 2014 года выпуска, стоимостью 445 тыс. грн.

Также в декларации говорится, что супруга Парубия владеет квартирой во Львове площадью 21,6 кв. м, земельным участком во Львовской области площадью 1130 кв. м и жилым домом во Львовской области площадью 32 кв. м.

Как сообщал УНИАН, за 2015 год Парубий задекларировал 347,2 тыс. грн доходов.