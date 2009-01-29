СП выступает против согласования НБУ с Кабмином

Секретариат Президента Украины выступает категорически против того, чтобы Национальный банк Украины согласовывал свои решения по рефинансированию коммерческих банков с Кабинетом Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Правительство лезет абсолютно не на свою территорию, и я боюсь, что в данном случае мы будем иметь ситуацию, которая была, когда правительство одобряло газовые контракты – когда у членов правительства на руках ничего не было, но, тем не менее, все говорили «одобрямс», то есть все будут слушать премьер-министра и, очевидно, послушно поддерживать рефинансирование того или иного банка», - сказал А.ШЛАПАК.

Он подчеркнул, что премьер-министр Украины является очень опытным человеком, «но, мне кажется, что лучше было бы не брать на себя ответственность там, где ты не можешь профессионально повлиять на ситуацию».

А.ШЛАПАК отметил, что схема по согласованию вопроса рефинансирования банков, которая была одобрена на прошлом заседании Кабмина (21 января – УНИАН) является абсурдной.

«Насколько мне известно, Национальный банк согласился на то, чтобы эта абсурдная схема была все-таки введена, с тем, чтобы, возможно, на практике потом доказать, что так нельзя проводить рефинансирование коммерческих банков. Начнем эту работу, а потом мы рассчитываем, что вместе с Нацбанком мы в Конституционном Суде докажем нашу правоту. И раз и навсегда у парламента и правительства не будет посягательств на конституционную независимость Нацбканка», - сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая сегодня правительственное заседание, сообщила, что Кабинет Министров намерен сегодня рассмотреть порядок рефинансирования Национальным банком Украины коммерческих банков в условиях кризиса.

В то же время, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН сообщил, что правительство планирует ввести должность специального уполномоченного Кабинета министров в Национальном банке Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 2 января обратился в Конституционный Суд для решения вопроса о соответствия Конституции Украины статьи 86 Закона "О Государственном бюджете на 2009 год", содержащей норму относительно ограничения права Национального банка единолично осуществлять рефинансирование коммерческих банков.