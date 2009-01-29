«Проминвестбанк» сократил чистую прибыль

ЗАО "Проминвестбанк" по итогам 2008 года сократило чистую прибыль на 58% по сравнению с 2007 годом – до 99,303 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном сегодня в прессе.

Согласно сообщению, за прошлый год активы банка увеличились на 5% и на 1 января 2009 года составили 27,490 млрд. грн., обязательства – на 4%, до 24,227 млрд. грн., собственный капитал – на 22%, до 3,262 млрд. грн.

Уставный капитал банка на протяжении года не изменялся и на 1 января 2009 года составил 2,002 млрд. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

7 октября 2008 года в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком временная администрация. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

15 января 2009 года российский Внешэкономбанк выкупил дополнительную эмиссию акций банка и стал собственником 75% "Проминвестбанка", а ООО «Сигнус» – 12,37%.