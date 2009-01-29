S&P: доля проблемных кредитов уже превышает 20%

Доля проблемных кредитов в портфеле украинских банков уже превышает 20%.

Об этом в интервью УНИАН сообщила заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов Парижского офиса международного рейтингового агентства Standard & Poor`s Екатерина ТРОФИМОВА

«По нашим оценкам, доля кредитов с признаками проблемности уже превышает 20% в целом по сектору, и этот показатель неумолимо увеличивается. Дальнейшее развитие курса гривни будет иметь огромное значение для качества активов банков», – сказала Е.ТРОФИМОВА.

Также она отметила, что значительным риском качества кредитного портфеля украинских банков и, соответственно, показателя ликвидности является дальнейшая девальвация гривни.

«Дальнейшее ослабление гривни будет автоматически трансформироваться в более глубокую эрозию качества кредитного портфеля, и как результат – сужение ликвидности банков», – подчеркнула Е.ТРОФИМОВА.

Она сообщила, что на данный момент основным источником пополнения ликвидности для многих банков является амортизация их кредитного портфеля. «Чем больше доля проблемной задолженности, которая, соответственно, не генерирует ликвидность для банков ни в виде доходов, ни в виде погашений, тем сложнее поддерживать ликвидность на необходимом уровне, особенно в условиях продолжающегося оттока вкладов», – считает эксперт S&P.

В то же время, по мнению Е.ТРОФИМОВОЙ, ухудшение качества активов само по себе не обязательно провоцирует мгновенный коллапс системы или отдельных банков. «Есть множество исторических примеров, когда при умелом управлении ликвидностью банковские системы десятилетиями функционировали с огромным количеством проблемной задолженности. Поэтому необходимо, прежде всего, обеспечение стабильности ресурсной базы банков, в частности, вкладов клиентов, а также аккуратное управление ликвидностью и максимальные усилия по восстановлению, или, по крайней мере, стабилизации качества активов», – отметила она.

Также Е.ТРОФИМОВА сообщила, что S&P беспокоят значительные выплаты, которые предстоят украинским банкам в этом году по иностранным обязательствам. По оценкам рейтингового агентства, сумма таких выплат составляет около 9-10 млрд. долл. При этом агентство считает, что еще больше проблем следует ожидать с выплатами корпоративных заемщиков, где уже проводится точечная реструктуризация.

По словам Е.ТРОФИМОВОЙ, положительным фактором для банковской системы Украины является значительная доля присутствия иностранного капитала. «По нашим оценкам, около четверти всех обязательств украинских банков перед иностранными контрагентами приходится на их обязательства перед материнскими и аффилированными структурами, что, безусловно, снижает риск рефинансирования. Но все равно объемы погашения остаются значительными, – сказала Е.ТРОФИМОВА. – Не исключено, что в особо проблемных случаях может проводиться реструктуризация долгов, но есть четкое понимание даже на уровне руководства страны, что необходимо максимально аккуратное и добросовестное обслуживание, по крайней мере, открытых рыночных сделок. В связи с высокими репутационными рисками, связанными с подобными видами сделок, мы уже видели и предполагаем возможной в ближайшее время адресную помощь со стороны НБУ для осуществления данных выплат».

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