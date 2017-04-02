В Минфине сообщили о попытке сорвать запуск работы реестра возмещения НДС

Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил о попытке срыва запуска работы автоматического электронного реестра возмещения НДС.

Об этом министр финансов написал в Facebook.

«UPD относительно запуска электронного реестра НДС: Кто сказал, что будет просто? Около 11:00 утра "положили" систему Аккредитованного центра сертификации ключей в ГФС. Это беспрецедентное происшествие. Почему это проблема? Всю входящую информацию в электронный реестр автоматического возмещения НДС формирует ГФС на основании заявок бизнеса и закрепляет эти данные электронной цифровой подписью. Поэтому бесперебойная работа центра сертификации ключей является обязательной для успешного запуска этого реестра», - заявил Данилюк.

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При этом он отметил, что, согласно последним данным, систему центра удалось частично восстановить.

Министр заверил, что члены правительства продолжают упорно работать, чтобы согласно законодательству, завтра обнародовать реестр.

1 апреля Данилюк заявлял, что электронный реестр возмещения НДС поможет ликвидировать еще одну коррупционную составляющую в работе фискальной службы, поскольку «50-60% всей коррупции в Государственной фискальной службе было связано именно с непрозрачным возмещением этого налога предпринимателям».

По его данным, попыток саботировать запуск реестра было много.

«Минфин и Казначейство были готовы к запуску еще месяц назад, но в ГФС все делалось для того, чтобы этого не произошло. После смены руководства ГФС стал понятен масштаб проблемы. Мирослав Продан (и.о. председателя фискальной службы - УНИАН) приложил максимум сил, чтобы наверстать утраченное время», - написал Данилюк.

Он сообщил, что совместными усилиями Минфина, Госказначейства и ГФС уже достигли результатов - реестр запущен, проходит его наполнение информацией. Специалисты работают в выходные дни, чтобы с понедельника реестр уже был доступен на официальном сайте.

Также Данилюк объяснил, что благодаря реестру каждый предприниматель сможет отслеживать онлайн состояние выполнения его заявки на возврат НДС, все будет происходить открыто и прозрачно. Более того, если не было никаких замечаний, то налог возмещается автоматически максимум через 30 дней после заявки.

Как сообщал УНИАН, вопрос возмещения НДС много лет было и остается одной из главных претензий бизнеса к государству. За прошлый год предпринимателям было возмещено 94,3 млрд грн. В январе этого года предприниматели заявили наибольший объем возмещения НДС за всю историю возмещений - 22,4 млрд грн.