Совместное утверждение порядка рефинансирования НБУ и КМУ законно

Исполняющий обязанности председателя правления Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ считает, что утверждение совместным решением правительства и Нацбанка порядка рефинансирования коммерческих не противоречит законодательству.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ШАПОВАЛОВ высказал сегодня журналистам в Кабинете Министров.

“Мы будем действовать в соответствии с законодательством”, – сказал он.

Исполняющий обязанности председателя правления НБУ рассчитывает, что сегодня на заседании правительство утвердит порядок рефинансирования коммерческих банков.

“Порядок разработан, и этот вопрос будет решен. Банковская система сможет получить рефинансирование для поддержания своей ликвидности и выполнения всех своих обязательств перед клиентами», – заявил он.

По словам А.ШАПОВАЛОВА, рефинансирование коммерческих банков будет осуществляться на основе существующих нормативных актов. «Единственная особенность этого порядка заключается в том, что сейчас на заседаниях НБУ по вопросам рефинансирования будет присутствовать ответственный человек, представитель правительства, в соответствии со статьей 52 закона Украины «О Национальном банке Украины», – пояснил А.ШАПОВАЛОВ.

В то же время, исполняющий обязанности главы НБУ не уточнил, какие банки обратились с просьбой о предоставлении НБУ рефинансирования. «Любой банк при определенных условиях может обратиться», – отметил он.

А.ШАПОВАЛОВ также рассчитывает, что между Нацбанком и правительством установится «нормальное сотрудничество».

Как сообщал УНИАН, 26 января т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что банки будут получать рефинансирование НБУ при условии пролонгации кредитов для агропромышленного комплекса.

«Необходимо предусмотреть обязательное условие – для того чтобы получить рефинансирование, банк должен пролонгировать кредиты для аграрного комплекса, включая сохранение залогов и процентов на том уровне, которые дают право на жизнь аграрному бизнесу, а не уничтожают его в зародыше», – сказал Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр уточнила, что в настоящее время агропромышленный комплекс обслуживают 92 коммерческих банка. По ее словам, в настоящее время для агропромышленных предприятий банки пролонгировали до октября 2009 года кредиты на общую сумму 1 млрд. грн., в то время как 3,2 млрд. грн. кредитов еще не продлены.