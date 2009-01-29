Межбанк: доллар стабилен

Сегодня на украинском межбанке цены на американскую валюту, после вчерашнего падения, вновь стабилизировались.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США открылись котировками 7,80/7,88 грн., к 12:00 сузился спрэд - 7,8050/7,8300 грн. К закрытию ценовые уровни снизились до 7,78/7,80 грн. за 1 доллар.

В 14:20 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,79 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2205/0,2260 грн., а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2215/0,2240 грн. К закрытию торгов цены понизились до 0,2205/0,2230 грн. В России курс доллар-рубль снова вырос и составил 34,8450 (+1,4350) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3070/1,3072 долл. США, а 14:30 выросли до 1,3125/1,3127 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1805/10,3150, к 12:00 цены ушли вниз 10,1680/10,2310. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,1970/10,2535.