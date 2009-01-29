Выполнение требований МВФ является плюсом для Украины

Выполнение требований Международного валютного фонда (МВФ) на первом этапе сотрудничества – это огромный плюс для украинской стороны. Так прокомментировал УНИАН информацию о положительных для Украины выводах МВФ по первому этапу сотрудничества аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Владимир ГАБРИЭЛЯН.

«Безусловно, это может послужить хорошим фундаментом для построения дальнейших отношений между Украиной и МВФ», - добавил он.

По словам аналитика, дополнительным позитивным сигналом стало то, что, по предварительным данным проверки 17 крупнейших банков, им необходимо будет увеличить капитал на 24,7 млрд. грн., а не на прогнозированные ранее 90 млрд. грн.

«Однако важно понять, какими будут действия правительства и НБУ в дальнейшем: сможет ли Украина удержаться от крупной эмиссии гривни в 2009 году и поддержать требование МВФ по монетарной базе, сможет ли Нацбанк удержать достаточный уровень резервов и в то же время способствовать поддержке валютного рынка и т.д.», - отметил В.ГАБРИЭЛЯН. «Очень важным вопросом на сегодня остается слаженность действий государственных структур и ветвей власти именно в 2009 году. Думаю, что при условии взвешенной политики по выводу украинской экономики из кризиса и при помощи международных финансовых организаций (в т.ч. и МВФ), Украина будет способна менее болезненно пережить данный кризис», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в среду, 28 января, в интервью журналистам первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ заявил, что Международный валютный фонд подтвердил выполнение Национальным банком Украины обязательств по первому этапу сотрудничества. «МВФ подтвердил, что все обязательства, которые мы брали по первому этапу, они выполнены, – сказал А.ШАПОВАЛОВ. – У нас два критерия – это монетарная база, и второй – чистые международные резервы по курсу, который был на дату составления программы. Мы выполнили как один, так и второй показатель».

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года.

В ноябре 2008 г. Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

Сейчас в Украине работает миссия МВФ, которая изучает выполнение Украиной пунктов соглашения, от чего зависит предоставление следующего транша.