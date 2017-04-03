МВФ сегодня рассмотрит выделение Украине транша в $1 миллиард

Сегодня, 3 апреля, совет исполнительных директоров Международного валютного фонда рассмотрит вопрос выделения Украине транша в размере 1 миллиард долларов. Об этом сообщается в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше.

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"Рассмотрение Советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) - вместе с результатами консультаций 2016 по статье IV соглашений МВФ запланировано на 3 апреля 2017 года", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, МВФ 23 марта заявил, что готов в ближайшее время назначить новую дату заседания Совета директоров о выделении Украине очередного транша, а перенос предварительного заседания, запланированного на 20 марта, не является чем-то необычным и обусловлен необходимостью уточнения деталей программы сотрудничества.

По информации Министерства финансов Украины, перенос заседания Совета директоров МВФ по Украине было обусловлено необходимостью уточнения макроэкономических показателей вследствие введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.