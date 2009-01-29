Fitch: кризис станет для владельцев украинских банков тестом

Кризис станет для собственников украинских банков тестом на готовность оказывать финансовым учреждениям поддержку.

Об этом в интервью УНИАН сообщила аналитик международного рейтингового агентства Fitch Ratings Ольга ИГНАТЬЕВА.

По ее словам, капитализация банков, которая была в среднем на умеренном уровне в течение 2008 года, подвергается значительному давлению в результате существенного ухудшения качества активов, что, следовательно, означает необходимость значительного увеличения резервов на покрытие возможных убытков по ссудам, а также эффекта от резкой девальвации гривни, что означает значительный рост активов в результате валютной переоценки.

«Таким образом, перед собственниками банков возникает проблема проведения срочной докапитализации, что будет своеобразным тестом их готовности и способности оказать такую поддержку банкам» - отметила О.ИГНАТЬЕВА.

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