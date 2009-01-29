Украина в этом году может привлечь из США около 0,5 млрд. долл.
Считает посол США
Украинская экономика до конца 2009 года может привлечь около 0,5 млрд. долл. инвестиций из США.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины, об этом шла речь во время встречи первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Украине Уильямом ТЕЙЛОРОМ.
А.ТУРЧИНОВ и У.ТЕЙЛОР обсудили вопрос деятельности в Украине американской Корпорации зарубежных частных инвестиций. Американский дипломат выразил надежду, что несмотря на кризисные явления, происходящие в мире, до конца текущего года как инвестиции в украинскую экономику будут привлечены около полумиллиарда долларов.
У.ТЕЙЛОР также высоко оценил газовые договоренности, достигнутые между Украиной и Россией.
«Именно благодаря усилиям Юлии ТИМОШЕНКО удалось поставить точку в переговорах и решить проблему не только в Украине, но и в Европе», - подчеркнул, в свою очередь, А.ТУРЧИНОВ.