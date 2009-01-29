Украина в этом году может привлечь из США около 0,5 млрд. долл.

Украинская экономика до конца 2009 года может привлечь около 0,5 млрд. долл. инвестиций из США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины, об этом шла речь во время встречи первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Украине Уильямом ТЕЙЛОРОМ.

А.ТУРЧИНОВ и У.ТЕЙЛОР обсудили вопрос деятельности в Украине американской Корпорации зарубежных частных инвестиций. Американский дипломат выразил надежду, что несмотря на кризисные явления, происходящие в мире, до конца текущего года как инвестиции в украинскую экономику будут привлечены около полумиллиарда долларов.

У.ТЕЙЛОР также высоко оценил газовые договоренности, достигнутые между Украиной и Россией.

«Именно благодаря усилиям Юлии ТИМОШЕНКО удалось поставить точку в переговорах и решить проблему не только в Украине, но и в Европе», - подчеркнул, в свою очередь, А.ТУРЧИНОВ.