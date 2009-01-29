Активы НБУ в 2008 году выросли на 81%

Активы Национального банка Украины (НБУ) за 2008 год увеличились на 81% и на 1 января 2009 года составили 353,477 млрд. грн.

Об этом НБУ сообщает в финансовом отчете, обнародованном в прессе в четверг.

Средства и депозиты в иностранной валюте увеличились за прошлый год на 31% - до 115,325 млрд. грн., ценные бумаги нерезидентов – на 64% - до 126,983 млрд. грн., авуары в специальных правах задолженности – почти в 4 раза – до 14 млн. грн., монетарное золото – почти в 2 раза – до 4,078 млрд. грн., государственные ценные бумаги – в 23 раза – до 9,027 млрд. грн., кредиты банкам и другим заемщикам – в 36 раз – до 60,926 млрд. грн., взносы в счет квоты МВФ – на 58% - до 16,272 млрд. грн.

Статья «Другие активы» в балансе Нацбанка за 2008 год увеличилась почти в 5 раз – до 4,879 млрд. грн.

Внутренний государственный долг в 2008 году увеличился на 28% - до 10,349 млрд. грн.

Обязательства Нацбанка в 2008 году выросли на 43% - до 255,572 млрд. грн., в том числе, объем банкнот и монет в обращении - вырос на 37% - до 167,538 млрд. грн., средства госучреждений - уменьшились на 16% - до 13,016 млрд. грн.

По данным отчета, объем депозитных сертификатов, эмитированных Нацбанком в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, уменьшился на 10% - до 2,809 млрд. грн., объем полученных кредитов – на 20% - до 156 млн. грн. Обязательства перед МВФ увеличились в 4 раза – до 52,649 млрд. грн.

Собственный капитал НБУ вырос в 5 раз и на 1 января 2009 года составил 97,905 млрд. грн., при этом фонды и другие резервы банка увеличились почти в 4 раза - до 11,815 млрд. грн., резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов увеличились в 8 раз – до 81,986 млрд. грн.

Уставный капитал Нацбанка за прошлый год не изменился и составляет 100 млн. грн.