Госказначейство отчиталось об остатках денег на едином счете

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 апреля 2017 года составил 32,812 миллиарда гривень, что на 1,303 миллиарда гривень, или на 3,8% меньше показателя на 1 марта.

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Как сообщается на сайте Госказначейства, по сравнению с показателем на начало года - 1 января - остаток средств на ЕКС вырос в 2,3 раза, по сравнению с показателем годом ранее - на 1 апреля 2016 года - в 1,6 раза.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 марта 2017 года составил 34,115 миллиарда гривень, что на 2% меньше показателя на 1 февраля.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.