Выплата пенсий в январе выполнена полностью

Пенсионный фонд для выплаты пенсий в январе использовал 2,5 млрд. грн. из 5,5 млрд. грн. бюджетной ссуды.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.

«В январе выплата пенсий была профинансирована за счет собственных средств Пенсионного фонда и за счет средств бюджетной ссуды. Из планируемого займа в размере 5,5 млрд. грн. Пенсионный фонд заимствовал 3,9 млрд. грн. И на сегодняшний день начал ее погашать. Я думаю, что, с учетом погашения, мы выйдем на уровень 2,5 млрд. грн. бюджетной ссуды в январе», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Министр сообщила, что выплата пенсий в январе профинансирована и выполнена в полном объеме. «Нет никаких проблем с финансированием пенсий: 23 января мы закончили финансирование пенсий января, и в соответствии с графиком, до 25 января мы ее выплатили людям», - подчеркнула она.

По словам министра, первый месяц года всегда и при любых обстоятельствах является сложным для Пенсионного фонда. «Каким бы ни был год, кризис или не кризис, январь всегда является дефицитным для Пенсионного фонда, всегда есть временный кассовый разрыв. На сегодня состояние бюджета Пенсионного фонда благополучное. Безусловно, есть дефицит, но этот дефицит объективен, поскольку сегодня сокращается количество работающих, Фонд оплаты труда ниже и поэтому есть дефицит средств. Но он никак не отразится на выплате пенсий», - отметила Л.ДЕНИСОВА.

По ее словам, никаких проблем с выплатой пенсий в феврале не будет. «У нас нет никаких проблем с выплатой пенсий и в феврале. В соответствии с законом о Государственном бюджете на 2009 год, в случае возникновения дефицита средств в Пенсионном фонде он будет погашаться за счет средств Госбюджета», - пояснила министр. В то же время, она не стала прогнозировать возможный объем средств, которые необходимо будет привлекать Пенсионному фонду из Государственного бюджета для обеспечения выплат пенсий в феврале.

При этом Л.ДЕНИСОВА подчеркнула, что в январе 2009 года поступления в Пенсионный фонд увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «У нас поступления в Пенсионный фонд увеличиваются, и они выше, чем в январе 2008 года. Мы идем с плюсом по сравнению с январем 2008 года», - сообщила министр.

Как сообщал УНИАН, 24 января во время селекторного совещания с представителями областных государственных администраций по вопросам выплаты пенсий и заработных плат премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что поступления в Пенсионный фонд Украины в начале года позволили обеспечить в январе выплату пенсий в полном объеме.

«Пенсионный фонд в январе получил на 1,6 млрд. грн. больше доходов, чем планировали. Это означает, что ровно настолько Пенсионный фонд будет брать бюджетные ссуды, и это, безусловно, позитивный сигнал», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины постановлением №1036 от 26 ноября 2008 года поручил Министерству финансов предоставлять Пенсионному фонду займы сроком до 12 месяцев для покрытия временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий, в пределах фактического дефицита средств на эту цель, за счет средств единственного казначейского счета на договорных условиях без начисления процентов за пользование такими средствами в размере, определенном на основании расчетов Пенсионного фонда Украины, общая сумма которых на протяжении месяца не может превышать 50 процентов месячной потребности на выплату пенсий.