Промышленность выдержит новую цену на газ, хотя и будет тяжело

Увеличение предельной цены на газ для промышленности в 1,4 раза - событие, безусловно, не радужное, как и любое повышение цены, но оно не является критическим для предприятий, промышленность выдержит.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразила председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что при установлении цены учтены условия прошлогодних меморандумов с химиками и металлургами, и они будут платить меньше.

По ее мнению, Партия регионов «политизирует проблему, спекулирует на объективных трудностях, связанных с постепенным переходом Украины на европейские цены на газ, который, слава Богу, происходит во время снижения мировых цен на энергоносители, что дает нам определенную дополнительную фору».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила Партии регионов, что в результате объективных, независящих от Украины причин, правительство «регионалов» также повышало цену на газ: «В августе 2006 года Виктор ЯНУКОВИЧ принял дела с ценой на импортный газ в 95 долларов за тысячу кубометров, а сдавал их, когда газ был уже 179 – то есть вдвое больше».

Председатель профильного комитета говорит, что «Нафтогаз» и Национальная комиссия регулирования электроэнергетики, которая определяет цену, консультировались относительно ее приемлемости с химиками и металлургами, и максимально учли их мнение: «Они, конечно, не в восторге, но ситуацию понимают, и жить будут», - сказала депутат, отметив, что НКРЭ для химических и металлургических предприятий предельный уровень цены на газ установила на отметке 1899 гривень, что на 130 гривень ниже, чем для предприятий остальных отраслей.

При этом цена на газ для населения и теплокоммунэнерго остается неизменной, отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. «Во время мирового кризиса удовлетворить всех потребителей дешевым газом невозможно, но главный приоритет – население, простые люди. Это, безусловно, один из факторов подорожания для предприятий».

Как сообщалось, сегодня Национальная комиссия регулирования электроэнергетики приняла решение увеличить предельный уровень цены на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также бюджетных организаций на 75,4% – до 2020,25 грн. за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

Данный тариф в 1,4 раза превышает уровень предельной цены, действовавшей до 1 января текущего года (1425 грн.). По информации НКРЭ, тариф рассчитан с учетом средневзвешенной цены импортного газа, который закупается НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году, – 228,8 дол. за тысячу кубометров. Конечная цена газа, который реализуется НАК «Нафтогаз Украины» промышленным предприятиям и бюджетным организациям, с учетом НДС и действующего тарифа на транспортировку, будет составлять 2570 грн. за тысячу кубометров, что на 27%, или 713 грн. превысит цену на газ для промышленных потребителей в декабре 2008 года. Конечная цена газа для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности прогнозируется на уровне 2425 грн. за тысячу кубометров.