Пенсионная реформа позволит "качественно" поднять пенсии украинцам с 1 октября - Гройсман

Проведение пенсионной реформы, разработанной Кабинетом министров Украины, позволит уже с 1 октября поднять пенсии гражданам Украины. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в понедельник.

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"При проведении пенсионной реформы, которую будет предлагать правительство, я гарантирую, что мы с 1 октября достаточно качественно повысим пенсии украинцам. Всем. Это уже есть реальность", - сказал премьер.

Он отметил, что правительство знает, каким образом провести реформу пенсионной системы, которая будет отвечать критериям справедливости, бездефицитности Пенсионного фонда в среднесрочной перспективе.

Как сообщал УНИАН, проведение пенсионной реформы является частью программы реформ, одобренной Международным валютным фондом для Украины в марте 2015 года. При этом, как отмечают в правительстве, наша страна не брала на себя обязательства перед МВФ повысить пенсионный возраст.

Ключевой задачей реформы является установление справедливого размера пенсионных выплат и урегулирование дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 140 миллиардов гривень и, по оценкам правительства, может быть ликвидирован к 2024 году.