«Финансы и Кредит» заявляет, что проводит выплаты всем клиентам

Банк «Финансы и Кредит» заявляет, что проводит выплаты по депозитам клиентов, в том числе страховщиков, своевременно и в полном объеме. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

«Банк «Финансы и Кредит» сегодня сотрудничает с 39 страховыми компаниями во всех регионах Украины, выполняя все взятые на себя обязательства, – сообщил заместитель председателя правления банка Леонид ПЕРВАК. – В условиях сложной экономической ситуации банк неукоснительно проводит все платежи и выплачивает депозиты не только страховым компаниям, но и предельно корректен и своевременно отвечает по обязательствам 157 тысяч частных вкладчиков банка».

При этом в сообщении указывается, что банк не исключает случаев задержек по выплате депозитов страховщиков, но объясняет это несвоевременными выплатами СК страховых возмещений в адрес банка, как выгодополучателя.

«Сегодня объем депозитов каждой страховой компании в нашем банке составляет не менее нескольких миллионов гривень, - сообщил Л.ПЕРВАК. – Если и имели место единичные случаи задержек на несколько дней по выплате страховой компании депозита, то это являлось следствием урегулирования вопросов, когда страховая компания со своей стороны не проводила в адрес банка, как выгодополучателя, выплаты по страховым возмещениям».

Банк «не считает этичным» разглашать названия СК, которые имеют перед банками задолженность по выплате страхового возмещения.

"Мы не считаем этичным, тем более в нынешних непростых условиях, придавать публичной огласке названия страховых компаний, даже в случае их упорного нежелания погашать задолженность, возникшую у них перед банком. Мы уверены, что абсолютное большинство страховых компаний, с которыми мы сотрудничаем, – это надежные деловые партнеры, которые поддерживают с нами взаимовыгодное сотрудничество", – сказал Л.ПЕРВАК.

Как сообщал. УНИАН, Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) попросила Национальный банк Украины (НБУ) рассмотреть факты невозвращения ОАО КБ «Надра» и ОАО «Банк «Финансы и Кредит» средств депозитов страховых компаний, сроки погашения которых наступили.

«Наблюдаются случаи, когда банки отказываются выполнять свои обязательства по депозитным договорам при наступлении срока завершения таких договоров. По информации, которая поступает в Госфинуслуг от страховых компаний, ОАО КБ «Надра» и ОАО «Банк «Финансы и Кредит» не вернули денежные средства страховщикам после завершения срока действия депозитных договоров», - говорилось в сообщении Комиссии.

Справка УНИАН. По данным Госфинуслуг, на 30 сентября 2008 года около 4,6 млрд. грн страховых резервов размещено на банковских депозитах, из них 575 млн. грн. - страховые резервы по страхованию жизни, что составляет почти 50% стоимости общего объема страховых резервов.