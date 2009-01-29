В Украине впервые за многие годы рождаемость превысила смертность

В Украине на протяжении 2008 года впервые за многие годы рождаемость превысила смертность сразу в трех регионах Украины.

Об этом сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК со ссылкой на прошлогоднюю статистику органов регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции.

В частности, в Киеве родилось 32 тыс. 147 детей, в то время как умерло 30 тыс. 067 человек, в Закарпатской области родилось 18 тыс. 392 ребенка, умерло 16 тыс. 155 человек, в Ривненской области родилось 17 тыс. 188 детей, умерло 16 тыс. 245 человек.

Еще в трех регионах разрыв между смертностью и рождаемостью сократился до минимального. В частности, в Волынской области родилось 15 тыс. 380 детей, умерло 15 тыс. 594 человека, в Ивано-Франковской области родилось 17 тыс. 065 детей, умерло 18 тыс. 385 человек, в Черновицкой области родилось 11 тыс. 112 детей, умерло 12 тыс. 195 человек.

В целом, сообщил министр юстиции, в 2008 году в Украине родилось 513 тыс. 997 детей – это на 37 тыс. 672 новорожденных больше, чем в 2007 году. Умерло в прошлом году 754 тыс. 461 человек, что на 8 тыс. 416 смертей меньше, чем в 2007 году.

В подавляющем большинстве регионов, по словам министра юстиции, сложилась устойчивая тенденция к сокращению разрыва между количеством новорожденных и умерших в пользу рожденных. За 2008 год такое соотношение составляло 1 к 1,4. Это наилучший показатель последнего десятилетия. Для сравнения: в 2004-2005 годах соотношение рожденных и умерших составляло 1 к 1,7, в 2006 году – 1 к 1,63, в 2007 году – 1 к 1,6, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.