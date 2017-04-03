Российский банк ВТБ может закрыть украинские "дочки", если не удастся их продать по рыночной стоимости

Российский банк ВТБ не хочет продавать свой основной украинский актив («ВТБ Украина») по стоимости ниже рыночной, рассказали «Известиям» два источника, близкие к российскому госбанку.

Второй крупнейший российский банк, в отличие от Сбербанка, не собирается проводить fire sale (экстренную продажу с большой скидкой) своей зарубежной структуры, поскольку надеется реализовать «дочку» по максимально возможной цене. Если это не удастся, банк может переформатировать или даже закрыть структуру, сообщил источник.

Как пояснил «Известиям» руководитель управления банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Егор Иванов, если рассуждать о рыночной стоимости актива, то необходимо учитывать, что на сегодняшний день кредитная организация находится под жесткими ограничениями и санкциями со стороны Национального банка Украины и один из ключевых вопросов — будет ли смена акционера означать автоматическое снятие всех имеющихся ограничений в краткосрочной перспективе.

Еще один возможный сценарий — временная продажа с обязательством обратного выкупа через определенный период, при этом стоимость по первой части сделки может быть устраивающей Группу ВТБ (с учетом всех репутационных и имиджевых нюансов), а сама сделка, в свою очередь, может быть профинансирована Группой, не исключил эксперт.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин не исключил трансформации украинской «дочки» в финансовую компанию. Он пояснял, что есть два пути развития событий: продажа банка или поэтапное сокращение баланса, возможно, переход актива в финансовую компанию. При этом он отмечал, что сделка по продаже БМ Банка — небольшой «дочки» в Украине — находится в финальной стадии.

Пока в ВТБ отказались от официальных комментариев.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк" сроком на 1 год.

Российский "Сбербанк" объявил о продаже своей украинской структуры. Покупателями 100% акций кредитной организации стали латвийский Norvik Banka (Норвик Банк) Григория Гусельникова и бизнесмен Саид Гуцериев (через белорусскую компанию). Сумма сделки оценивается в $130 млн, что несколько меньше капитала украинской "дочки" Сбербанка.