Стоимость активов "Брокбизнесбанка" Курченко уценили в 7 раз

Независимые оценщики оценили стоимость активов "Брокбизнесбанка", включенных в его ликвидационную массу, в 2,22 миллиарда гривень, что в 7 раз ниже балансовой стоимости этих активов по документам финучреждения на уровне 15,33 миллиарда гривень.

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Как сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на начало марта 2017 года вкладчики этого банка получили 2,6 миллиарда гривень гарантированного возмещения, а общая сумма подтвержденных требований кредиторов финучреждения превышает 11,1 миллиарда гривень.

Фонд отметил, что анализ финансовых операций банка свидетельствует о многочисленных манипуляциях с активами.

Также сообщается, что представители фонда подали в правоохранительные органы 117 заявлений о совершении уголовных преступлений и нанесении банку миллиардных убытков, в том числе связанными с финучреждением лицами.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации "Брокбизнесбанка" 11 июня 2014 года. С 3 марта 2014 года в банке работала временная администрация. "Брокбизнесбанк" работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка являлась группа ВЕТЭК Сергея Курченко.