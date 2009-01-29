«Укргазбанк» удвоил чистую прибыль

«Укргазбанк» в 2008 году увеличил чистую прибыль в 2 раза - до 204 млн. грн.

Киев. 29 января. УНИАН. ОАО «Укргазбанк» в 2008 году увеличил чистую прибыль, по сравнению с 2007 годом, в 2 раза - до 204 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном сегодня в прессе.

Согласно сообщению, за прошлый год активы банка увеличились на 44% и на 1 января 2009 года составили 14,803 млрд. грн., обязательства – на 42% - до 13,350 млрд. грн., собственный капитал – на 56% - до 1,453 млрд. грн., уставный капитал – на 40% - до 700 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году.

По данным банка, на 1 января 2009 года пакетами акций в размере более 10% владели ООО "Финансово-инвестиционный альянс" - 33,0063% и ООО "Компания "Укргазинвестплюс" - 19,0005%.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, "Укргазбанк" контролируется депутатом Верховной Рады Василием ГОРБАЛЕМ (39%) и депутатом Киевсовета Алексеем ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).