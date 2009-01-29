Нужен переход на дотирование социально незащищенного населения

Исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО выступает за скорейший переход на дотационные способы поддержки социально незащищенного населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"Если говорить о защите социально незащищенных слоев населения, то моя позиция такова: нам нужно искать средства перехода на дотационные способы поддержки", - сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его мнению, "адресная помощь должна предоставляться тем людям, которые в этом испытывают нужду".

"Я думаю, что система льгот, которая существует сегодня в государстве, свое отжила, ее нужно решительно менять", - подчеркнул и.о. главы АМК. Он добавил, что понимает, что сейчас "не самое лучшее время для этого". "Но вместе с тем, откладывать это на завтра, мне думается, будет ошибочным", - добавил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

"И именно сейчас нужно переходить к методу адресной помощи. Это касается и проезда в транспорте, и социальных сортов хлеба, продовольствия и так далее", - подытожил и.о. главы АМК.