Банк «Финансы и Кредит» сократил чистую прибыль

Банк «Финансы и Кредит» в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, сократил чистую прибыль на 49% - до 143 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном сегодня в прессе.

Согласно сообщению, за прошлый год активы банка увеличились на 26% и на 1 января 2009 года составили 18,439 млрд. грн., обязательства – на 24% – до 15,963 млрд. грн., собственный капитал – на 39% – до 2,476 млрд. грн., уставный капитал – на 57% – до 2 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка «Финансы и Кредит», по состоянию на 1 января 2009 года, являются АТ «F&C Realty» - 46,67%, ООО «Аскания» - 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.