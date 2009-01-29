АУБ предлагает упростить продажу залоговых автомобилей

Ассоциация украинских банков (АУБ) предлагает упростить процедуру продажи банками залоговых автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель юридического экспертного совета АУБ Анатолий ЖУКОВ сегодня в ходе круглого стола «Перспективы усовершенствования механизма реализации залогового жилья банками».

По его словам, на сегодня остро стоит проблема реализации банками залоговых автомобилей.

«Если есть заложенные машины, они все равно могут быть реализованы через людей, которые специализируются на продаже. Здесь есть проблемы, они касаются подзаконных актов Кабинета министров Украины, связанных с порядком регистрации автомобилей», - сказал представитель АУБ.

А.ЖУКОВ отметил, что ассоциация предлагает изменить порядок реализации автомобилей, в частности, чтобы «имеющаяся масса машин была продана в упрощенном порядке».

«К удовольствию, кстати, и залогодателей. Потому что из-за того, что машины не продаются, а часто еще и не в статусе, перешедшем к банку, долг продолжает нарастать. Если бы была процедура быстрых продаж, было бы хорошо и банку, и им», - добавил он.