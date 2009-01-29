Главное на 29 января (вечер)

Анекдот в тему:

Директор подчиненным:

- Вот вы все жалуетесь на кризис, на ухудшение жизни из-за экономического положения... А, между прочим, у вас зарплата в этом году выше на 75%!!!

- Простите, выше чем в каком году?

- Чем в следующем...

* * *

Хроника дня

"Газовая" тема. Продолжение следует…

Увеличение предельной цены на газ для промышленности в 1,4 раза - событие, безусловно, не радужное, как и любое повышение цены, но оно не является критическим для предприятий, промышленность выдержит. Такое мнение в комментарии УНИАН выразила председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что при установлении цены учтены условия прошлогодних меморандумов с химиками и металлургами, и они будут платить меньше.

По ее мнению, Партия регионов «политизирует проблему, спекулирует на объективных трудностях, связанных с постепенным переходом Украины на европейские цены на газ, который, слава Богу, происходит во время снижения мировых цен на энергоносители, что дает нам определенную дополнительную фору».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила Партии регионов, что в результате объективных, не зависящих от Украины причин, правительство «регионалов» также повышало цену на газ: «В августе 2006 года Виктор ЯНУКОВИЧ принял дела с ценой на импортный газ в 95 долларов за тысячу кубометров, а сдавал их, когда газ был уже 179 – то есть вдвое больше».

Председатель профильного комитета говорит, что «Нафтогаз» и Национальная комиссия регулирования электроэнергетики, которая определяет цену, консультировались относительно ее приемлемости с химиками и металлургами, и максимально учли их мнение: «Они, конечно, не в восторге, но ситуацию понимают, и жить будут», - сказала депутат, отметив, что НКРЭ для химических и металлургических предприятий предельный уровень цены на газ установила на отметке 1899 гривень, что на 130 гривень ниже, чем для предприятий остальных отраслей.

При этом цена на газ для населения и теплокоммунэнерго остается неизменной, отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. «Во время мирового кризиса удовлетворить всех потребителей дешевым газом невозможно, но главный приоритет – население, простые люди. Это, безусловно, один из факторов подорожания для предприятий».

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики не нашла оснований для пересмотра тарифа на транспортировку газа магистральными газопроводами для ДК «Укртрансгаз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава комиссии Валерий КАЛЬЧЕНКО.

«У комиссии сегодня не было оснований по тем материалам, которые были предоставлены для того, чтобы пересматривать в сторону повышения тарифы «Укртрансгаза», - сказал он, комментируя вопрос о причинах невнесения данного вопроса, анонсированного ранее, в повестку дня сегодняшнего заседания.

Решение о возможности и целесообразности пересмотра или не пересмотра соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о поставках и транзите газа может принять только правительство.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сказал Уполномоченный Президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Решение о возможности и целесообразности пересмотра или не пересмотра может быть принято только украинскими властными государственными учреждениями, которые имеют на это полномочия», - сказал он, при этом уточнив, что «в данном вопросе речь идет о правительстве».

В то же время Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что «Украина выполняет и будет выполнять взятое на себя обязательство по транзиту российского природного газа через территорию Украины».

Вместе с тем он добавил, что в данное время «с другой стороны осуществляется экспертный анализ соответствия действующему украинскому и международному законодательству» подписанных газовых соглашений.

При этом он выразил мнение, что «подписанные документы являются дискриминационными» по отношению к Украине.

По его словам, подписанное соглашение ставит очень много вопросов – почему базовая цена на газ для Украины наивысшая в Европе, почему низкая ставка на транзит, почему не выполняется достигнутое осенью 2008 года соглашение о трехлетнем переходном периоде на европейские цены на газ.

«Проще всего было бы, если бы со стороны правительства были даны прямые ответы… Любая власть, делегация должна четко отчитаться своему обществу», - добавил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК считает допустимым введение двухпроцентного сбора при продаже нефти и газа, предложенное премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Мне кажется, что это тот случай, когда можно будет на это идти», - заявил А.ШЛАПАК, отметив при этом, что в любом случае, эта надбавка «ляжет на плечи» конечных потребителей этих продуктов.

Также А.ШЛАПАК отметил, что введение этого сбора позволит пополнить стабилизационный фонд на 240 млн. грн., подчеркнув при этом, что эта сумма является довольно небольшой.

Александр ШЛАПАК также прогнозирует, что при условии действия утвержденных НКРЭ цен на газ, потери НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году могут составить более 14 млрд. грн. Причем 12 млрд. из этой суммы составят потери от реализации газа в системе теплокоммунэнерго, около 2,5 млрд. – промпредприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШАПАК сказал сегодня в комментарии журналистам.

«НАК «Нафтогаз Украины» сегодня вынужден составлять финансирование своего плана с определенными потерями. Таким образом, если не будет предпринято мер, а это может быть лишь изменение бюджета, которому НАКу эти средства будут компенсированы, НАК пойдет прямым путем к банкротству», - сказал А.ШЛАПАК. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день НАК «Нафтогаз Украины» фактически «топится» правительством.

Секретариат Президента Украины получил от НАК «Нафтогаз Украины» официальные копии контрактов с ОАО «Газпром» на поставку и транзит газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня журналистам в Киеве.

«Секретариат Президента получил официальные копии контрактов, с опозданием, но получил», – сказал он, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором должны быть проанализированы последствия украинско-российских газовых договоренностей для экономики Украины и для крупных промышленных предприятий в частности, состоится в следующую пятницу, 6 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, по словам пресс-секретаря главы государства Ирины ВАННИКОВОЙ, необходимый для подробного рассмотрения вопроса пакет документов сейчас формируется. Также ожидается пакет документов от правительства, касающийся финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2009 год.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в Секретариате Президента, 30 января заседание Совета нацбезопасности и обороны не состоится из-за отсутствия в стране секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ.

Также собеседник агентства информировал, что сейчас продолжается подготовка материалов к заседанию СНБО, в том числе и относительно “газового вопроса”.

Снова о финансовом рынке

Активы Национального банка Украины (НБУ) за 2008 год увеличились на 81% и на 1 января 2009 года составили 353,477 млрд. грн.

Об этом НБУ сообщает в финансовом отчете, обнародованном в прессе в четверг.

Средства и депозиты в иностранной валюте увеличились за прошлый год на 31% - до 115,325 млрд. грн., ценные бумаги нерезидентов – на 64% - до 126,983 млрд. грн., авуары в специальных правах задолженности – почти в 4 раза – до 14 млн. грн., монетарное золото – почти в 2 раза – до 4,078 млрд. грн., государственные ценные бумаги – в 23 раза – до 9,027 млрд. грн., кредиты банкам и другим заемщикам – в 36 раз – до 60,926 млрд. грн., взносы в счет квоты МВФ – на 58% - до 16,272 млрд. грн.

Статья «Другие активы» в балансе Нацбанка за 2008 год увеличилась почти в 5 раз – до 4,879 млрд. грн.

Внутренний государственный долг в 2008 году увеличился на 28% - до 10,349 млрд. грн.

Обязательства Нацбанка в 2008 году выросли на 43% - до 255,572 млрд. грн., в том числе, объем банкнот и монет в обращении - вырос на 37% - до 167,538 млрд. грн., средства госучреждений - уменьшились на 16% - до 13,016 млрд. грн.

По данным отчета, объем депозитных сертификатов, эмитированных Нацбанком в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, уменьшился на 10% - до 2,809 млрд. грн., объем полученных кредитов – на 20% - до 156 млн. грн. Обязательства перед МВФ увеличились в 4 раза – до 52,649 млрд. грн.

Собственный капитал НБУ вырос в 5 раз и на 1 января 2009 года составил 97,905 млрд. грн., при этом фонды и другие резервы банка увеличились почти в 4 раза - до 11,815 млрд. грн., резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов увеличились в 8 раз – до 81,986 млрд. грн.

Уставный капитал Нацбанка за прошлый год не изменился и составляет 100 млн. грн.

В Конституционный Суд сегодня поступило конституционное представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно официального разъяснения положений пункта 18 части первой статьи 85 Конституции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат КС.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО решил обратиться в КС с ходатайством относительно разъяснения полномочий Верховной Рады в части освобождения от должности председателя Национального банка по представлению Президента (пункт 18 ст. 85 Конституции Украины).

Основанием для внесения такого конституционного представления является, по словам главы государства, практическая необходимость в официальной интерпретации соответствующих положений Конституции, а также фактические обстоятельства принятия Верховной Радой постановления от 26 января 2009 года №904-VІ «О деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса и состоянии выполнения решений Верховной Рады Украины по этим вопросам».

В связи со сложной экономической ситуацией в стране и сложным состоянием в финансовой сфере нашего государства, учитывая важность затронутого вопроса, Президент просит Конституционный Суд рассмотреть это представление безотлагательно.

Секретариат Президента Украины выступает категорически против того, чтобы Национальный банк Украины согласовывал свои решения по рефинансированию коммерческих банков с Кабинетом Министров. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Правительство лезет абсолютно не на свою территорию, и я боюсь, что в данном случае мы будем иметь ситуацию, которая была, когда правительство одобряло газовые контракты – когда у членов правительства на руках ничего не было, но, тем не менее, все говорили «одобрямс», то есть все будут слушать премьер-министра и, очевидно, послушно поддерживать рефинансирование того или иного банка», - сказал А.ШЛАПАК.

Он подчеркнул, что премьер-министр Украины является очень опытным человеком, «но, мне кажется, что лучше было бы не брать на себя ответственность там, где ты не можешь профессионально повлиять на ситуацию».

А.ШЛАПАК отметил, что схема по согласованию вопроса рефинансирования банков, которая была одобрена на прошлом заседании Кабмина (21 января – УНИАН) является абсурдной.

«Насколько мне известно, Национальный банк согласился на то, чтобы эта абсурдная схема была все-таки введена, с тем, чтобы, возможно, на практике потом доказать, что так нельзя проводить рефинансирование коммерческих банков. Начнем эту работу, а потом мы рассчитываем, что вместе с Нацбанком мы в Конституционном Суде докажем нашу правоту. И раз и навсегда у парламента и правительства не будет посягательств на конституционную независимость Нацбканка», - сказал А.ШЛАПАК.

Исполняющий обязанности председателя правления Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ считает, что утверждение совместным решением правительства и Нацбанка порядка рефинансирования коммерческих не противоречит законодательству.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ШАПОВАЛОВ высказал сегодня журналистам в Кабинете Министров.

“Мы будем действовать в соответствии с законодательством”, – сказал он.

Исполняющий обязанности председателя правления НБУ рассчитывает, что сегодня на заседании правительство утвердит порядок рефинансирования коммерческих банков.

“Порядок разработан, и этот вопрос будет решен. Банковская система сможет получить рефинансирование для поддержания своей ликвидности и выполнения всех своих обязательств перед клиентами», – заявил он.

По словам А.ШАПОВАЛОВА, рефинансирование коммерческих банков будет осуществляться на основе существующих нормативных актов. «Единственная особенность этого порядка заключается в том, что сейчас на заседаниях НБУ по вопросам рефинансирования будет присутствовать ответственный человек, представитель правительства, в соответствии со статьей 52 закона Украины «О Национальном банке Украины», – пояснил А.ШАПОВАЛОВ.

В то же время, исполняющий обязанности главы НБУ не уточнил, какие банки обратились с просьбой о предоставлении НБУ рефинансирования. «Любой банк при определенных условиях может обратиться», – отметил он.

А.ШАПОВАЛОВ также рассчитывает, что между Нацбанком и правительством установится «нормальное сотрудничество».

Правительство назначило первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА уполномоченным представителем Кабинета министров в Национальном банке Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Кроме того, правительство сегодня на заседании одобрило совместное постановление Кабинета министров и Национального банка «О порядке рефинансирования банков в период финансово-экономического кризиса».

Согласно постановлению, НБУ отныне должен согласовывать решение о рефинансировании банков в виде стабилизационных кредитов и кредитов для поддержания ликвидности банковских учреждений с уполномоченным представителем Кабинета министров.

В случае если уполномоченный представитель правительства не согласен с решением Правления Нацбанка о предоставлении стабилизационных кредитов на рефинансирование банков, он обращается в Кабинет министров, который на протяжении 5 дней должен принять окончательное решение.

Согласно постановлению, не будут нуждаться в согласовании краткосрочные кредиты по рефинансированию сроком до 14 дней.

Сегодня на украинском межбанке цены на американскую валюту, после вчерашнего падения, вновь стабилизировались.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США открылись котировками 7,80/7,88 грн., к 12:00 сузился спрэд - 7,8050/7,8300 грн. К закрытию ценовые уровни снизились до 7,78/7,80 грн. за 1 доллар.

В 14:20 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,79 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2205/0,2260 грн., а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2215/0,2240 грн. К закрытию торгов цены понизились до 0,2205/0,2230 грн. В России курс доллар-рубль снова вырос и составил 34,8450 (+1,4350) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3070/1,3072 долл. США, а 14:30 выросли до 1,3125/1,3127 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1805/10,3150, к 12:00 цены ушли вниз 10,1680/10,2310. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,1970/10,2535.

На 30 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 29 января – 770.0000)

100 EUR – 1009.5470 (на 29 января – 1021.0200)

10 RUR – 2.2200 (на 29 января – 2.3182)

В заключение – обнадеживающая информация

В Украине на протяжении 2008 года впервые за многие годы рождаемость превысила смертность сразу в трех регионах Украины.

Об этом сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК со ссылкой на прошлогоднюю статистику органов регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции.

В частности, в Киеве родилось 32 тыс. 147 детей, в то время как умерло 30 тыс. 067 человек, в Закарпатской области родилось 18 тыс. 392 ребенка, умерло 16 тыс. 155 человек, в Ривненской области родилось 17 тыс. 188 детей, умерло 16 тыс. 245 человек.

Еще в трех регионах разрыв между смертностью и рождаемостью сократился до минимального. В частности, в Волынской области родилось 15 тыс. 380 детей, умерло 15 тыс. 594 человека, в Ивано-Франковской области родилось 17 тыс. 065 детей, умерло 18 тыс. 385 человек, в Черновицкой области родилось 11 тыс. 112 детей, умерло 12 тыс. 195 человек.

В целом, сообщил министр юстиции, в 2008 году в Украине родилось 513 тыс. 997 детей – это на 37 тыс. 672 новорожденных больше, чем в 2007 году. Умерло в прошлом году 754 тыс. 461 человек, что на 8 тыс. 416 смертей меньше, чем в 2007 году.

В подавляющем большинстве регионов, по словам министра юстиции, сложилась устойчивая тенденция к сокращению разрыва между количеством новорожденных и умерших в пользу рожденных. За 2008 год такое соотношение составляло 1 к 1,4. Это наилучший показатель последнего десятилетия. Для сравнения: в 2004-2005 годах соотношение рожденных и умерших составляло 1 к 1,7, в 2006 году – 1 к 1,63, в 2007 году – 1 к 1,6, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

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