Доверие украинцев к доллару в 3,5 раза выше, чем к евро - опрос

По состоянию на февраль 2017 года валютой, пользующейся наибольшим доверием жителей Украины, является доллар США – именно в этой валюте, по мнению относительного большинства украинцев (41%), сейчас наиболее выгодно и безопасно хранить свои денежные сбережения, свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

Читайте такжеНБУ подсчитал объем депозитов в украинских банках

Далее с большим отрывом следует евро (12%) и собственно национальная валюта – гривня – (8%). А еще 16% не доверяют ни одной из валют.

В сравнении с результатами аналогичного опроса, проведенного в сентябре 2016 года, отмечается лишь некоторое снижение популярности доллара (на 5%).

Исследование проводилось компанией R&B в период с 1-10 февраля 2016 года среди 1800 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила ±2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.