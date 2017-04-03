Глава набсовета "Укрзализныци" задекларировал 650 тысяч дохода и двое часов Rolex

Первый заместитель министра инфраструктуры Украины, глава наблюдательного совета акционерной госкомпании "Укрзализныця" Евгений Кравцов задекларировал в 2016 году 658,54 тысячи гривень совокупного дохода и два экземпляра наручных часов швейцарской марки Rolex.

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Соответствующая информация содержится в электронной декларации Кравцова за 2016 год, опубликованной на сайте Единого госреестра деклараций.

В частности, Кравцов задекларировал за прошлый год 258,54 тысячи гривень зарплаты, из них 74,47 тысячи гривень - за работу в филиале "Укрзализныци" "Центр сервисного обеспечения" и 184,07 тысячи гривень - за работу на должности первого заместителя министра инфраструктуры. Кроме того, он задекларировал 400 тысяч гривень дохода от отчуждения движимого имущества, а его жена Елена Кравцова – 503,2 тысячи гривень дохода за отчуждение имущества.

Согласно данным декларации, Кравцов не владеет недвижимостью, а бесплатно пользуется квартирой в Киеве площадью 121,5 квадратного метра, как и его жена. Последняя также владеет земельным участком в Рожнах Киевской области площадью 1,715 тысячи квадратных метров.

Кроме того, Кравцов владеет электрогитарой Gibson, а жена первого замминистра инфраструктуры задекларировала пару колец из драгоценных металлов, инкрустированных драгоценными камнями, а также подвеску и серьги из драгметаллов с драгоценными камнями. Она также владеет автомобилем Mercedes-Benz С180 2014 года выпуска, который был приобретен в декабре 2016 года.

Сумма средств, размещенных на банковских счетах чиновника, согласно декларации, составляет 28,32 тысячи гривень, а сумма средств на банковских счетах его жены – 1,7 тысячи долларов.

Также Кравцов задекларировал наличные средства в размере 47 тысяч долларов и 75 тысяч гривень, а его жена – 34,5 тысячи долларов наличными.

Как сообщал УНИАН, 2008 - 2014 гг. Кравцов работал юристом юрфирмы "Астерс", позже партнером. В январе 2015 года Кравцов начал работу в "Укрзализныце" на должности советника генерального директора, затем - стал директором по реформированию, правовой и имущественной политике компании. В октябре 2015 года Кравцов вошел в первый состав правления "Укрзализныци", а с 30 марта 2016 года стал исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци". В мае 2016 года Кабинет министров назначил Кравцова на пост первого заместителя министра инфраструктуры и автоматически уволил его с должности члена правления "Укрзализныци". В августе прошлого года Кравцов возглавил новосозданный наблюдательный совет "Укрзализныци".

30 января министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян направил в Кабинет министров предложение об увольнении своего первого заместителя, однако до сегодняшнего дня соответствующего официального распоряжения правительства не было обнародовано.