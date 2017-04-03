Всемирный банк примет участие в реформировании госбанков - НБУ

Всемирный банк готов сотрудничать с Украиной в направлении обновления стратегии развития государственных банков и работы с проблемной задолженностью.

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Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook со ссылкой на итоги встречи главы НБУ Валерии Гонтаревой со старшим вице-президентом Всемирного банка Кайлом Петерсом, вице-президентом Сирилом Мюллером и директором по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

По информации НБУ, стороны обсудили состояние текущей и будущей помощи Всемирного банка для Украины в разрезе банковского сектора.

Также сообщается, что глава НБУ поблагодарила представителей ВБ за плодотворное сотрудничество, особенно отметив помощь международной организации в повышении институциональной способности Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Справка УНИАН. Государство через Министерство финансов владеет четырьмя крупнейшими по активам банками: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк".

После национализации крупнейшего в Украине банка "ПриватБанка" по решению Кабинета министров от 18 декабря 2016 года на основании соответствующих рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны в правительстве заявили о предстоящей корректировке стратегии госбанков.

По оценкам Министерства финансов, утверждение Кабинетом министров обновленной стратегии государственных банков возможно в мае текущего года.

Группа Всемирного банка за последние два года предоставила Украине около 4,7 миллиарда долларов США в форме бюджетной финансовой помощи, инвестиционных операций и финансирования частного сектора.