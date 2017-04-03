Кабмин после запуска единого реестра возмещения НДС хочет внедрить электронную таможню

Правительство после внедрения единого электронного реестра возмещения налога на добавленную стоимость займется отработкой модели внедрения электронной таможни.

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Согласно сообщению пресс-секретаря премьер министра Украины Владимира Гроссмана Дмитрия Столярчука в Twitter об этом глава правительства заявил на встрече с президентом и бизнесом.

«Следующий шаг правительства после введения реестра НДС - отработка модели электронной таможни», - цитируются в сообщении слова премьера.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Данилюк 2 апреля сообщил о попытке срыва запуска работы автоматического электронного реестра возмещения НДС.

Вопрос возмещения НДС много лет был и остается одной из главных претензий бизнеса к государству. За прошлый год предпринимателям было возмещено 94,3 млрд грн. В январе этого года предприниматели заявили наибольший объем возмещения НДС за всю историю возмещений - 22,4 млрд грн.