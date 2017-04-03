Фонд гарантирования приостановил выплаты вкладчикам банка "Финансы и Кредит"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты вкладчикам банка «Финансы и Кредит», которые проводились через банки-агенты до 29 марта.

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Как сообщается на сайте фонда, выплаты продолжатся после технологического перерыва во второй половине апреля по общему реестру, в связи с чем индивидуальных обращений для получения выплат не требуется.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Финансы и Кредит» 17 декабря 2015 года. Временная администрация работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк «Финансы и Кредит» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка являются компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.