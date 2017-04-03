Каждый второй украинец следит за курсом гривни - опрос

Более половины украинцев (52%) следят за курсами валют, 44% граждан этого не делают. Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

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Как и в сентябре прошлого года, подавляющее большинство украинцев (85%) за последние три месяца не покупали и не продавали иностранную валюту, тогда как совершали подобные операции 11% жителей Украины (6% – покупали валюту, и 5% – продавали).

Исследование проводилось компанией R&B в период с 1 по 10 февраля 2016 года среди 1800 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО.

Ошибка выборки составила ±2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

Напомним, согласно опросу Research & Branding Group, по состоянию на февраль 2017 года валютой, пользующейся наибольшим доверием жителей Украины, является доллар США – именно в этой валюте, по мнению относительного большинства украинцев (41%), сейчас наиболее выгодно и безопасно хранить свои денежные сбережения.