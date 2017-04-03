Бюджет перевыполнен по доходам на 14% – Госказначейство

Государственный бюджет Украины в январе-марте текущего года получил 179,933 млрд грн доходов, что на 13,8% больше бюджетной росписи, говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

Читайте такжеГосбюджет вышел в "плюс" на 1,4 миллиарда против дефицита годом ранее

По данным Госказначейства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета в январе-марте выросли на 39,6%.

При этом в марте 2017 года в госбюджет поступило 67,886 млрд грн доходов, что на 22,7% больше бюджетной росписи, в том числе в общий фонд поступило 63,703 млрд грн – на 24,3% больше планового показателя.

По данным Госказначейства, налоговые поступления в марте составили 36,320 млрд грн, что на 35,2% больше бюджетной росписи, в январе-марте – 98,569 млрд грн, что на 16,9% больше бюджетной росписи.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-феврале текущего года получил 112,039 млрд грн доходов, что на 9,2% больше бюджетной росписи.