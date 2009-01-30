Стельмах на страже “печатного станка”?

08:18, 30 января 2009
Финансы
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Печатный станок уже давно включен…

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не отрицает, что вопрос об увольнении председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА связан с борьбой за место “у печатного станка”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера вечером в программе “Шустер live” на телеканале “Украина”.

В.ЛИТВИН заявил, что “печатный станок уже давно включен… Он работает, а борьба только идет за то, кто будет у печатного станка стоять”.

В то же время спикер отметил, что вопрос об увольнении В.СТЕЛЬМАХА связан с неправильной политикой Национального банка по рефинансированию банковской системы, когда ряд банков “смог нажиться на разнице валютного курса”.

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