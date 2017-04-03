Стали известны победители конкурсов на должности начальников трех таможен

Государственная фискальная служба определила победителей конкурсов на должности начальников Одесской, Ивано-Франковской и Тернопольской таможен, сообщается на сайте ГФС.

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Согласно сообщению, победителем конкурса на должность начальника Одесской таможни стал Александр Власов - начальник Главного межрегионального управления оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции ГФС, руководитель Межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственной таможенного дела при Министерстве финансов Украины.

В конкурсе на должность начальника Ивано-Франковской таможни победил Василий Ватаманюк - заведующий организационного сектора Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГФС.

В конкурсе на должность начальника Тернопольской таможни наибольшее количество баллов набрала Оксана Антонович - первый заместитель начальника Тернопольской таможни ГФС.

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«Кандидаты-победители будут рекомендованы конкурсной комиссией для занятия вакантных должностей руководителей указанных таможен в соответствии с действующим законодательством. Окончательное назначение на должности будет происходить по предварительному согласованию с Министерством финансов Украины и председателями соответствующих областных государственных администраций», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, правительство намерено преодолеть коррупцию на всех украинских таможнях и создать благоприятные условия для развития конкуренции и легального бизнеса в нашей стране.

В июле 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал масштабные изменения в работе таможни, продиктованные требованиями бизнеса, а также рекомендациями международных финансовых организаций. В мае прошлого года Украина и США заключили соглашение о взаимной помощи таможенных администраций, предусматривающее сотрудничество между Государственной фискальной службой Украины и Таможенной и пограничной службой США в пресечении противоправных действий, которые наносят ущерб экономическим интересам обеих стран. Соглашение стало одним из этапов двухлетнего проекта реформирования украинской таможни от правительства США с объемом финансирования 4 млн долл. Проект был согласован весной 2016 года. Премьер ранее оценил потенциал роста таможенных платежей в бюджет Украины в 50 млрд грн в год.