В мире доллар и иена укрепляются к евро

В пятницу 30 января американский доллар и японская иена активно укрепляются к единой европейской валюте, сообщает k2kapital. Новые признаки ослабления мировой экономики сделали эти валюты более привлекательными для инвестирования в качестве "щита" для защиты средств в условиях распространяющегося финансового кризиса.

Евро теряет в стоимости к иене уже второй день подряд в преддверии публикации порции макроэкономических данных, в которых, как ожидается, будет сообщаться о том, что уровень инфляции в блоке из 16 стран стал самым низким за последние 7 лет на фоне роста безработицы до самого высокого значения за два года. В связи с этим за евро сегодня предлагают 1,2888 долл., а не 1,2954 долл. как вчера в Нью-Йорке. В иенах курс евро понизился со 116,6 иены/евро до 115,14 иены/евро.

Между тем, доллар к иене подешевел – с 90,03 иены за доллар до 89,35 иены. Инвесторы не спешат приобретать американскую валюту, ожидая сегодняшних данных по ВВП США.

Между тем, к австралийскому доллару курс иены несколько скорректировался на фоне макроэкономических новостей в самой Японии. Во-первых, Министерство экономики, торговли и промышленности страны сообщило сегодня о том, что объем промышленного производства в Японии рухнул в прошлом месяце на 9,6% после снижения на 8,5% в ноябре 2008г., что оказалось хуже среднего уровня прогнозов. Во-вторых, японское статбюро обнародовало сегодня два доклада. Согласно одному из них, индекс безработицы в стране с учетом сезонных колебаний вырос на 0,5 процентного пункта до 4,4%. В другом сообщалось о том, что потребительские цены за тот же период выросли на 0,4% в годовом исчислении и на столько же снизились в месячном. Иена укрепилась к австралийскому доллару на 2% - до 57,53 иены за доллар.