Порошенко одобрил ратификацию соглашения о свободной торговле с Канадой

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о ратификации соглашения о свободной торговле с Канадой.

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Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.

«Ожидается, что соглашение, кроме увеличения товарооборота между государствами, будет способствовать притоку иностранных инвестиций в Украину, созданию новых рабочих мест, что, в свою очередь, положительно повлияет на рост ВВП государства. Соглашение вступит в силу в первый день второго месяца после получения последней из сторон сообщения о завершении выполнения процедур, необходимых для его вступления в силу», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Киев премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Верховная Рада 14 марта текущего года ратифицировала соглашение, которое открывает для отечественных производителей свободный доступ к 98% канадского рынка.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко ранее сообщил, что парламент Канады в ближайшие недели рассмотрит соглашение в финальном третьем чтении.

Соглашение вступит в силу после ратификации парламентами обеих стран, подписания президентом Украины и генерал-губернатором Канады, а также официального уведомления странами о ратификации.

По оценкам Минэкономразвития, Украина после вступления в силу соглашения о свободной торговле с Канадой сможет наращивать свой экспорт в эту страну на 0,6 млн долл. ежегодно, а также в среднесрочной перспективе рассчитывать на дополнительные инвестиции.