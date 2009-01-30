Хедж-фонд предлагает оценивать инвестиции в золоте

Хедж-фонд, зарегистрированный на Бермудах, начал предлагать инвесторам возможность устанавливать номинальную стоимость их инвестиций в золоте на фоне растущих опасений, что правительства обесценят валюты, начав печатать деньги, сообщает 29 января k2kapital cо ссылкой на Financial Times.

Фонд Osmium Capital Management размером 178 млн. долл. выпускает в обращение новый класс акций, позволяющий инвесторам держать акции, оцененные в тройских унциях, а не в долларах, фунтах стерлингов или евро.

Этому шагу предшествовал всплеск спроса инвесторов на небольшие золотые слитки и монеты, находящиеся в собственности частных лиц, а также на обеспеченные золотом торгуемые фонды, являющиеся держателями рекордных количеств золота.

Крис Кучанны (Chris Kuchanny), генеральный директор Osmium и бывший трейдер ABN Amro, заявил, что поместил почти все личные средства в новый класс акций. "Инвесторы высказывают опасения по поводу рисков, связанных с бумажными деньгами в ситуации, когда фундаментальные показатели этих валют явно ухудшаются, поскольку правительства увеличивают долги, получают меньше прибыли и наращивают расходы".

Несколько других хедж-фондов высказывают опасения по поводу негативного влияния печатания денег на инвестиции и уже начали инвестировать в золото, однако они не предлагают акции, оцениваемые в золоте.

Дэвид Норт (David North), который возглавляет распределение активов в компании Legal & General Investment Management, являющейся крупнейшим в Британии институциональным инвестором, заявил, что хедж-фонды общим размером 500 млн. долл., находящиеся в его управлении, держат треть своей рисковой стоимости в золоте. "Низкие учетные ставки неизбежно ведут к возникновении золотого рыночного пузыря", - заявил он.