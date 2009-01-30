Литвин не отрицает - борьба со Стельмахом идет за место “возле печатного станка”

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не отрицает, что вопрос увольнения председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА связан с борьбой за место “возле печатного станка”.

Об этом он сказал в четверг в программе “Шустер live” на телеканале “Украина”.

При этом В.ЛИТВИН заявил, что “печатный станок уже давно включен”.

По его словам, он “работает”, а “борьба только идет за то, кто будет возле печатного станка стоять”.

В то же время спикер отметил, что вопрос увольнения В.СТЕЛЬМАХА связан с неправильной политикой НБУ относительно рефинансирования банковской системы, когда ряд банков “смог нажиться на разнице валютного курса”.

Как ранее сообщалось, первый заместитель председателя Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что нынешняя шумиха вокруг Национального банка вызвана не только желанием изменить его руководство, но еще и желанием правительства получить доступ для осуществления эмиссии необеспеченных средств с целью покрытия дефицита, а также недопоступлений налогов и сборов в государственный бюджет.

“Дать возможность напечатать такое количество денег, дать возможность опять включить прямой эмиссионный станок для финансирования дефицита бюджета, как это было, пока мы не приняли Бюджетный кодекс, в котором категорически запретили это делать, – это значит вернуться в ситуацию начала 90-х. Уровень инфляции я просто боюсь даже прогнозировать”, – сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, Президент высказал эти замечания в своем письме к правительству страны. Кроме того, после 1 февраля Президент Украины намерен выступить с обращением к народу, чтобы призвать общество обратить внимание на проблемы бюджета - “бюджетный кризис, который мы получим, будет значительно существеннее, чем кризис валютный”.

По данным Секретариата Президента, на сегодня прямая задолженность бюджета по заработной плате и социальным выплатам составляет около 130 млн. грн.

“Эта цифра будет увеличиваться”, – сказал А.ШЛАПАК.

Напомним, 26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины. В то же время ВР не поддержала постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.ТИГИПКО от должности главы Национального банка Украины».