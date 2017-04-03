Гривня укрепилась на межбанке до 27,03 за доллар

В понедельник, 3 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,99/27,03 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7821/28,8193 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0246 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 360 сделок на сумму 161,38 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 31 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,05/27,09 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9873/29,0303 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4804/0,4815 гривни/рубль.