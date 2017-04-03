Фонд гарантирования вкладов продал через Prozorro имущество неплатежеспособных банков на 400 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал через электронную систему Prozorro.Продажи, ставшую обязательной к использованию с 1 января, имущество неплатежеспособных банков на общую сумму 400 млн грн.

Читайте такжеНБУ будет торговать залогами по банковским кредитам через систему Prozorro

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"В конце 2016 года мы начали пилотный проект с Фондом гарантирования вкладов, продавая активы неплатежеспособных банков, начиная с 2017 года этот процесс перестал быть пилотом, а стал обязательным для пользования и демонстрирует очень положительные темпы роста. Так, мы уже продали такого имущества, которое принадлежит государству, на 400 млн грн, при этом на 100 млн - за последние полторы недели, поэтому динамика очень позитивная", - сообщил Нефедов.

Он также отметил, что на балансе многих государственных предприятий находится слишком много "избыточного имущества, которое нужно продать".

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение об использовании с 1 января 2017 года системы Prozorro.Продажи, построенной по принципу одноименной системы государственных закупок, для реализации всех активов неплатежеспособных банков, которые находятся в распоряжении фонда.

По данным аналитики Prozorro по состоянию на начало марта, за время функционирования в системе было проведено 8,9 тыс. аукционов, лишь в 1,71% случаев торги оказались успешными и имущество неплатежеспособных банков удалось продать.

Балансовая стоимость активов неплатежеспособных банков в управлении Фонда гарантирования вкладов составляет порядка 440 млрд грн.