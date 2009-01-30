Давосский форум переоценивает ценности

Нам необходима экономика, основанная на иных ценностях, и мы должны определить, какие институты могут их заложить, подчеркивает Мария Рамос, один из организаторов проходящего в Давосе Всемирного экономического форума, сообщает Немецкая волна.

В швейцарском курортном городе Давосе продолжается 39-й Всемирный экономический форум. Среди двух с половиной тысяч участников встречи - главы государств, правительств, а также представители бизнес-элиты из почти сотни стран. Напомним, что элитарный форум, который на сей раз проходит под девизом "Формируя посткризисный мир", открылся 28 января вечером выступлением премьер-министра России Владимира Путина.

За восстановление стабильности

После заседаний в рабочих группах, заслушивания докладов и выступлений представители деловой элиты, по давно сложившейся традиции, продолжили дискуссии в гостинице "Бельведер".

Впрочем, как заметил экономист американского банка Morgan Stanley Стивен Роч, "встречи в Давосе всегда проходят в особенной атмосфере. Но этот год отличается от всех предыдущих. Мы переживаем самый разгар мирового экономического кризиса. И эта тема - главная в повестке форума".

Глава британского банка HSBC Стивен Грин признал, что банки допустили ошибки. "Репутация нашей отрасли подмочена. Мы многое делали неправильно. Теперь нам следует восстановить стабильность банковской системы и подумать о повышении ликвидности, а также механизмах регулирования банковского сектора", - сказал он.

Научиться думать на перспективу

В нынешнем году в Давос прибыли более 40 глав государств и правительств - вдвое больше, чем обычно. Среди политических лидеров - и премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

Участники давосского форума обсуждают, прежде всего, то, как следует выстраивать мир в посткризисный период. Об этом свидетельствует и лозунг нынешней встречи.

Мария Рамос, представляющая организаторов форума, подчеркивает, что сейчас появилась возможность создать новую экономическую систему, главным для которой будет вовсе не двузначный показатель роста прибыли. "Важно говорить о долгосрочных перспективах роста, а не о краткосрочной выгоде. Нам необходима экономика, основанная на иных ценностях. И мы должны определить, какие именно институты могут заложить эти ценности ", - подчеркнула она.

Виват свободному рынку?

Однако переустройством мира, похоже, собираются заниматься отнюдь не все. Австралийского медиа-магната Руперта Мердока сегодняшнее положение дел вполне устраивает.

"Мы не вправе закрывать глаза на то, что дает нам благосостояние - свободный рынок и капитализм. И убедиться в этом мы могли уже не раз. Если сравнивать самые свободные рынки с наименее свободными, то в выигрыше всегда окажутся страны с открытой экономикой", - считает Мердок.