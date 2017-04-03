МВФ впервые в истории одобрил четвертый транш кредита для Украины

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) и одобрил выделение нашей стране четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл.

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Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

«Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов. Это очередное признание украинских реформ!» - написал глава государства.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с Фондом наша страна приостанавливала выполнение очередной кредитной программы, а Фонд – ее финансирование - после первого, второго и, единожды, третьего транша.

Согласно предварительным заявлениям украинских властей, очередной кредитный транш поступит в международные резервы Национального банка, что будет способствовать стабильности национальной денежной единицы – гривни.

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МВФ подтвердил завершение третьего пересмотра программы EFF для Украины и одобрение транша на 1 млрд долл., говорится в сообщении фонда, переданном УНИАН.

«Украинская экономика демонстрирует хорошие признаки восстановления. Рост возвращается, инфляция снижена, а международные резервы удвоились. Этот прогресс во многом обусловлен решительными политическими действиями властей, включая разумную макроэкономическую политику. Недавняя стабилизация обеспечивает многообещающую основу для дальнейшего роста», - приводятся в сообщении МВФ слова первого заместителя директора-распорядителя фонда Дэвида Липтона.

По его словам, международные партнеры Украины оказали существенную финансовую и техническую поддержку усилиям властей по укреплению экономики и их дальнейшая помощь остается важной для успеха программы.

Кроме того, Липтон отметил, что важно продолжать усилия по урегулированию остающихся суверенных задолженностей.

По информации фонда, предоставление очередного транша кредита увеличит объем полученного нашей страной финансирования в рамках программы EFF до 8,38 млрд долл. США.

Ранее МВФ обнародовал график заседаний Совета директоров на текущую неделю, согласно которому заседание по украинскому вопросу было запланировано на сегодня, 3 апреля. Также в графике на эту дату были запланированы вопросы изменения графика дальнейших пересмотров (Requests for Rephasing of Access) и пересмотра финансовых гарантий (Financing Assurances Review).

Международный валютный фонд информацию о завершении третьего пересмотра программы сотрудничества с Украиной и одобрении четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл. пока не обнародовал.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша в общем объеме 7,62 млрд долл. и рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл. до конца 2016 года, однако заседание Совета директоров МВФ все время откладывалось.

В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве, но запланированное на 20 марта заседание Совета по украинскому вопросу Фонд накануне перенес для уточнения макроэкономических показателей после введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.