АМК: в Украине продолжается слияние бизнеса

В Украине сегодня продолжается слияние, концентрация бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности главы Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО заявил вчера на пресс-конференции в Донецке.

По словам А. МЕЛЬНИЧЕНКО, «пока что существенного падения интереса к слияниям в Украине со стороны бизнеса не произошло, и для меня это отрадный факт». Он пояснил: «Это говорит о том, что идут процессы внутри бизнеса, которые не свидетельствуют о свертывании бизнеса - среднего и большого бизнеса».

Руководитель АМКУ сообщил, что «каждую неделю по вторникам и четвергам проводится заседание Антимонопольного комитета, и, как правило, всегда рассматривается где-то 7, 10, 15 дел об экономической концентрации».