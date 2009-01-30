125 тыс. японцев до конца марта станут безработными

Около 125 тыс. японцев с октября прошлого года уже потеряли работу или останутся без нее до конца марта текущего года из-за экономического спада, вызванного мировым финансовым кризисом. Об этом говорится в обнародованном сегодня докладе Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, подготовленном с использованием данных региональных представительств ведомства и кадровых агентств по всей стране, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Озвученная цифра на 50% превышает правительственный прогноз, сделанный в конце декабря, когда было объявлено о том, что сокращения коснутся около 85 тыс. работающих японцев. Однако и в первом, и во втором случаях речь идет только о специалистах, принятых на работу на условиях временного или частичного найма. Самые существенные кадровые потери понесут предприятия в префектуре Айти, где, в частности, находятся заводы автогиганта Toyota Motor и крупных производителей автодеталей.

Кроме того, по данным министерства, японские компании отозвали из вузов и училищ страны приглашения на работу для 1215 выпускников, которые завершат учебу весной 2009 года.

Между тем, по оценке независимого исследовательского института, в предстоящем финансовом году, который начинается 1 апреля, японский бизнес из-за проблем, вызванных экономическим кризисом, сократит в общей сложности около 1 млн. 600 тыс. рабочих мест.

Учитывая социальные проблемы, порождаемые массовыми увольнениями сотрудников, Министерство здравоохранения, труда и благосостояния намерено обнародовать названия компаний, которые, по его мнению, проводят неоправданно масштабные сокращения.

Кабинет министров Японии в декабре утвердил рекордный по размерам проект госбюджета на 2009 г. Его расходная часть составляет 88,548 трлн иен - более 970 млрд долл. Токио предполагает направить экстренные ассигнования на стимулирование экономики, занятости, укрепление пенсионной системы. По сравнению с прошлым годом на 60% увеличиваются суммы, выделенные на борьбу с безработицей, которая в декабре уже выросла на 0,5% и составила 4,4%.