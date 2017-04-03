Украина не может откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста - МВФ

Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста, говорится в переданном УНИАН пресс-релизе Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу.

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"Несмотря на крупные бюджетные корректировки, государственный долг остается высоким. Актуальность структурных фискальных реформ для обеспечения устойчивости в среднесрочной перспективе возросла, поскольку растет давление от повышения заработной платы и пенсий", – отмечается в сообщении фонда со ссылкой на первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона.

Также он отметил необходимость постоянных усилий в направлении управления доходами и продвижения реформы государственного управления.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) и одобрил выделение нашей стране четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл.