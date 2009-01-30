Отток капитала из РФ в 2009 г. составит около 110 млрд долл.

Чистый отток капитала из РФ в 2009 г. составит 100-110 млрд долл. Об этом заявил вице-премьер Алексей КУДРИН на "правительственном часе" в Госдуме, передает ПРАЙМ-ТАСС.

"В прошлом году отток капитала из России составил 130 млрд долл., в этом году мы тоже увидим отток капитала, который, по нашим оценкам, составит 100-110 млрд долл.", - сказал А.Кудрин.

В свою очередь «на правительственном часе» первый вице-премьер правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ заявил, что кризис продлится 3 года, из которых 2009 г. будет наиболее сложным.

"Нам говорят, что кризис продлится 3 года, из которых 2009 г. будет наиболее сложным", - сказал он. Он отметил, что, возможно, доходы федерального и региональных бюджетов могут быть даже не теми, которые предусмотрены в самом жестком сценарии развития ситуации в 2009 г.